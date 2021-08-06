Голикова назвала число вакцинированных от COVID-19 россиян

Два компонента вакцины от коронавируса уже получили 30 млн россиян. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она уточнила, что первую дозу вакцины от коронавируса на данный момент уже получили более 39 млн граждан, пишет ТАСС.

Лидерами по охвату населения вакцинацией, по ее словам, являются московский регион, Белгородская, Тюменская, Тульская и Сахалинская области, а также Чеченская республика, республика Тыва и Чукотский автономный округ.

Ранее в этот же день первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев.

Также в пятницу руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что для остановки активной передачи коронавирусной инфекции необходимо вакцинировать порядка 70–80% населения.

Днем ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Также он призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса до наступления сезона гриппа. По словам министра, профилактика позволит избежать подъема заболеваемости и его тяжелого течения.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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