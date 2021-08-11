Прямой эфир
Мир
На пляж под Одессой выбросило мертвых рыб и креветок
Мир
Полиция Литвы задержала 20 сбежавших из лагеря мигрантов
Мир
Производителя куклы Барби обвинили в расизме
Мир
Украинский климатолог предсказала стране «климатический ад»
Армия
Началась активная фаза российско-китайских учений
Общество
Найденный в Москве школьный дневник 1957 года вернули сыну владельца
Происшествия
Экс-тайфун «Лупит» в Приморье вызвал подтопления пляжей
Армия
Украинский полковник назвал новую российскую ракету ультимативным оружием
Мир
Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной антироссийских провокаций
Сюжет:

Привитый вакциной от COVID в виде капель рассказал о ее действии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Привившийся вакциной от коронавируса в виде капель для носа, разработанной Центром имени Гамалеи, рассказал в среду, 11 августа, о том, что побочных эффектов не наблюдалось.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

«Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно непротивно»,— рассказал он «РИА Новости».

По его словам, вакцина прозрачная, из ампулы ее набирают в шприц с насадкой и капают в нос.

Кроме того, привившийся отметил, что не отмечал побочных эффектов после применения препарата. Он рассказал, что температура была в норме, мышечной или головной боли, а также кашля и насморка не было.

Ранее в этот день директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью «Известиям» об испытаниях назальной формы «Спутника V». По его словам, сейчас уже прошли доклинические фазы и решается вопрос с финансированием клинических испытаний.

Он рассказал, что назальная вакцина — это второй компонент «Спутника V», который распыляется с помощью шприца со специальной насадкой в носовую полость.

Кроме того, Гинцбург сообщил, что спустя год после официальной регистрации «Спутника V» препарат полностью оправдал все ожидания ученых.

Накануне вирусологи рассказали, что вакцина не может привести к нарушению свертываемости крови и тромбозу благодаря особой системе очистки. Эксперты объяснили, что российские ученые убрали из нее белки, которые могли бы спровоцировать появление у человека тромбозов.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. 11 августа исполнился год с того момента, как президент России Владимир Путин объявил о регистрации российского препарата.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021