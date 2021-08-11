Привитый вакциной от COVID в виде капель рассказал о ее действии

Привившийся вакциной от коронавируса в виде капель для носа, разработанной Центром имени Гамалеи, рассказал в среду, 11 августа, о том, что побочных эффектов не наблюдалось.

«Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно непротивно»,— рассказал он «РИА Новости».

По его словам, вакцина прозрачная, из ампулы ее набирают в шприц с насадкой и капают в нос.

Кроме того, привившийся отметил, что не отмечал побочных эффектов после применения препарата. Он рассказал, что температура была в норме, мышечной или головной боли, а также кашля и насморка не было.

Ранее в этот день директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью «Известиям» об испытаниях назальной формы «Спутника V». По его словам, сейчас уже прошли доклинические фазы и решается вопрос с финансированием клинических испытаний.

Он рассказал, что назальная вакцина — это второй компонент «Спутника V», который распыляется с помощью шприца со специальной насадкой в носовую полость.

Кроме того, Гинцбург сообщил, что спустя год после официальной регистрации «Спутника V» препарат полностью оправдал все ожидания ученых.

Накануне вирусологи рассказали, что вакцина не может привести к нарушению свертываемости крови и тромбозу благодаря особой системе очистки. Эксперты объяснили, что российские ученые убрали из нее белки, которые могли бы спровоцировать появление у человека тромбозов.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. 11 августа исполнился год с того момента, как президент России Владимир Путин объявил о регистрации российского препарата.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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