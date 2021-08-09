Вирусологи назвали причину отсутствия тромбоза после «Спутника V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не может привести к нарушению свертываемости крови и тромбозу благодаря особой системе очистки, рассказали вирусологи в беседе с URA.RU в воскресенье, 8 августа.

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, что после введения вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson бывают случаи коагуляционных нарушений, а именно проблема со свертываемостью крови, что может выражаться в тяжелых проявлениях.

«У «Спутника» такого нет, разработчики связывают это с созданной эффективной системой очистки вирусов», — подчеркнул вирусолог.

Он объяснил, что российские ученые убрали из вакцины белки, которые могли бы спровоцировать появления у человека тромбозов. Именно поэтому, по его словам, вероятность образования свертков крови после введения компонентов «Спутника V» ничтожна.

«Очистка аденовирусного компонента «Спутника V» от посторонней ДНК, белков, обломков клеток культуры, культуральной жидкости и прочего, действительно, очень серьезная, в четыре стадии. На выходе — чистый аденовирус 26 и аденовирус пятый со вставкой гена S-коронавируса», — подчеркнул, в свою очередь, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

8 июля в статье журнала Nature под названием «Растущее количество свидетельств того, что вакцина Sputnik против COVID безопасна и эффективна» сообщалось, что во всех странах, использующих российский препарат, у привитых отсутствуют случаи нарушения свертываемости крови.

5 июля, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что новых побочных эффектов от использования «Спутника V» не выявлено. По его словам, в ходе испытаний вакцина показала «абсолютно блестящие результаты» по отсутствию побочных эффектов не только в России, но и в большом количестве других стран.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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