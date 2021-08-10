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Российские волейболисты выступят на ЧМ под брендом «Наши парни»

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Российские волейболисты выступят на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве без гербовой символики, вместо нее будет использован слоган Российского футбольного союза (РФС) «Наши парни». Об этом 10 августа сообщается на сайте РФС.

Неповторимый Лондон: наши волейболисты не смогли выиграть золото Игр
Как и в 2012 году, отыгрались с 0:2, но уступили в решающем сете сборной Франции

«Вместо гербовой символики на форме <...> [будет] название коммуникационной компании РФС «Наши парни», — говорится в сообщении.

В союзе напомнили, что решение о замене национальной символики было вызвано решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который в декабре прошлого года отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года после лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Коммуникационная компания «Наши парни» является брендом Российского футбольного союза, созданным два года назад с целью объединения футболистов, профессионалов, любителей, болельщиков, местных и федеральных власти вокруг российского футбола. Под брендом был запущен официальный клуб болельщиков РФС, проведено множество региональных матч-дей-кампаний, организованы фан-зоны во время чемпионата Европы по футболу – 2020, отметили в РФС.

Чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

7 августа российские волейболисты стали серебряными призерами Олимпиады-2020 в Токио. В финале россияне уступили команде Франции со счетом 25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12.

На групповом этапе россияне потерпели только одно поражение и также от Франции. В 1/4 финала спортсмены из России обыграли Канаду, а в полуфинале одолели действующих трехкратных олимпийских чемпионов бразильцев.

В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

В декабре 2019 года WADA признало РУСАДА не соответствующим Антидопинговому кодексу. Спустя год Спортивный арбитражный суд принял решение, согласно которому российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года и использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения.

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