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Эксперты оценили риск завоза в Россию лихорадки Марбург

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В противочумном институте «Микроб» рассказали во вторник, 10 августа, что риск распространения в мире болезни, вызываемой вирусом Марбург, крайне низок.

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«Риск распространения на мировом уровне, а также риск завоза инфекции в Российскую Федерацию крайне низок», — заявили журналистам в институте.

Эксперты также рассказали, что на территории России не были зарегистрированы случаи болезни, вызванной вирусом Марбург.

Как отметили в институте, случаи заболевания встречались только на территории стран Африки. Последние три были выявлены в Уганде в 2017 году. Инфекция лишь единожды была вывезена за пределы Африки, когда в 2008 году попала в США и Нидерланды.

Ранее в этот день сообщалось, что на юге Гвинеи выявили первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, также известной как «болезнь зеленых мартышек», при этом зараженный скончался. Взятую у него кровь обследовали в одной из национальных лабораторий страны, затем в Институте Пастера в Сенегале. Результаты обоих исследований подтвердили лихорадку Марбург.

Вирус обнаружили в районе, где с января по июнь этого года произошла вспышка лихорадки Эбола. Возбудитель лихорадки Марбург относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий Эболу.

Как полагает современная медицина, вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей. Вакцины против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует.

Cлучаи заболевания лихорадкой Марбург в предыдущие годы фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.

Ранее, 21 июля, в государственном научном центре «Вектор» рассказали, что оспа обезьян, которая в последние годы все чаще передается человеку, на данный момент является одним из приоритетных для наблюдения заболеванием.

Регулярные случаи завоза оспы обезьян из Африки, по сообщению специалистов научного центра, отмечаются в последние годы. Так, в Великобритании было зафиксировано три случая в 2021 году и три в 2018-м, в Сингапуре один случай в 2019 году и в Израиле один в 2018 году. На африканском континенте заболевание затронуло 11 стран.

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