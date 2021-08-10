Прямой эфир
Мир
Киев пообещал ответить на возможные недружественные действия Минска
Общество
В Москве спасатели сняли с дерева женщину с арбалетом
Мир
В США проведут ревизию документов на секретность по теракту 11 сентября
Пресс-релизы
На юбилейном фестивале «Русское поле» установили два мировых рекорда
Общество
В Северной Осетии проверят все больницы после ЧП с девятью жертвами
Происшествия
В Германии один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с грузовиком
Туризм
В Египте заявили об ожидании роста числа авиарейсов из России
Общество
36 детей выписали из больниц после отравления в поезде Мурманск — Адлер
Общество
Дело возбудили после налета мужчины с ножом на детсад под Петербургом

В Гвинее человек впервые умер от лихорадки Марбург

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург (также известной как «болезнь зеленых мартышек») выявили на юге Гвинеи, зараженный скончался. Об этом сообщает на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что симптомы заболевания у мужчины появились 25 июля. 1 августа он посетил небольшое медицинское учреждение недалеко от своей деревни с симптомами лихорадки, головной боли, усталости, боли в животе и кровоизлияния в десны. Был проведен экспресс-диагностический тест на малярию, который дал отрицательный результат. Пациент получил поддерживающую терапию, однако 2 августа скончался.

«Мы обнаружили причины невосприимчивости некоторых людей к SARS-CoV-2»
Академик РАН Арег Тотолян — о трех факторах защиты от заражения COVID-19 и поддержании иммунитета после вакцинации

«Мы работаем со службами здравоохранения [Гвинеи] с тем, чтобы принять быстрые ответные меры. <…> Мы должны сделать всё, чтобы остановить распространение вируса», — цитирует главу африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти ТАСС.

Взятую у скончавшегося пациента кровь обследовали в одной из национальных лабораторий страны, затем в Институте Пастера в Сенегале. Результаты обоих исследований подтвердили лихорадку Марбург. ВОЗ также подтвердила эти результаты.

Вирус обнаружили в районе, где с января по июнь этого года произошла вспышка лихорадки Эбола. Дело в том, что возбудитель лихорадки Марбург относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола.

Как полагает современная медицина, вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей. И против этой формы геморрагической лихорадки вакцины пока что не существует.

Cлучаи заболевания лихорадкой Марбург в предыдущие годы фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР. 6 августа стало известно о неподтвержденном случае заболевания лихорадкой Марбург в Гвинее.

До этого Гвинея отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио из-за распространения коронавируса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021