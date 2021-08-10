В Гвинее человек впервые умер от лихорадки Марбург

Первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург (также известной как «болезнь зеленых мартышек») выявили на юге Гвинеи, зараженный скончался. Об этом сообщает на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что симптомы заболевания у мужчины появились 25 июля. 1 августа он посетил небольшое медицинское учреждение недалеко от своей деревни с симптомами лихорадки, головной боли, усталости, боли в животе и кровоизлияния в десны. Был проведен экспресс-диагностический тест на малярию, который дал отрицательный результат. Пациент получил поддерживающую терапию, однако 2 августа скончался.

«Мы работаем со службами здравоохранения [Гвинеи] с тем, чтобы принять быстрые ответные меры. <…> Мы должны сделать всё, чтобы остановить распространение вируса», — цитирует главу африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти ТАСС.

Взятую у скончавшегося пациента кровь обследовали в одной из национальных лабораторий страны, затем в Институте Пастера в Сенегале. Результаты обоих исследований подтвердили лихорадку Марбург. ВОЗ также подтвердила эти результаты.

Вирус обнаружили в районе, где с января по июнь этого года произошла вспышка лихорадки Эбола. Дело в том, что возбудитель лихорадки Марбург относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола.

Как полагает современная медицина, вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей. И против этой формы геморрагической лихорадки вакцины пока что не существует.

Cлучаи заболевания лихорадкой Марбург в предыдущие годы фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР. 6 августа стало известно о неподтвержденном случае заболевания лихорадкой Марбург в Гвинее.

До этого Гвинея отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио из-за распространения коронавируса.