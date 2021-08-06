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Случай подозрения на смертельную лихорадку Марбург выявлен в Гвинее

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В Гвинее выявлен случай подозрения на заражение вирусом Марбург, вызывающим смертельную неизлечимую геморрагическую лихорадку Марбурга. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает новостной портал Guinée Matin со ссылкой на заявление минздрава страны.

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Возможный случай заражения, как отмечается, был проверен в двух гвинейских лабораториях, после чего власти страны решили отправить образец в Сенегал для подтверждения.

Также власти Гвинеи распорядились проверить контактных лиц вероятного зараженного на инфицирование и усилить контроль в районе, где обнаружили подозрительный случай.

В 2017 году вспышки вируса были зафиксированы в Кении и Уганде. Тогда Роспотребнадзор рекомендовал россиянам планировать поездки в страны Центральной Африки с учетом распространения там неизлечимой лихорадки.

Известно, что Марбургский вирус схож с вирусом Эбола. Свое название лихорадка получила после вспышки в немецком городе Марбург в 1967 году, после того как туда завезли мартышек из Уганды.

Вирус передается от летучих мышей и далее от человека к человеку. Инкубационный период варьируется в пределах от двух до 21 дня. Специального лечения или вакцины от вируса нет. При лихорадке погибают 88% зараженных.

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