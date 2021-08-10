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Российские программисты нашли способ ускорить госпитализацию сердечников

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Российские программисты работают над сервисом IT-маршрутизации скорой помощи «Кардионет», который позволит сократить время доставки пациентов с сердечными заболеваниями в больницы. Об этом во вторник, 10 августа, рассказал руководитель проекта Богдан Олейник.

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«IT-маршрутизация по принципу автоматизированного выбора оптимального маршрута позволит изменить концепцию оказания скорой помощи на всей территории страны»,— заявил он «РИА Новости» на форуме «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде.

По расчетам, проект позволит ежегодно сохранять более 1350 жизней, так как госпитализация пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение первых двух часов снижает смертность на 80%.

Кроме того, удастся сэкономить более 8 млн рублей в год на расходах на топливо.

Олейник также отметил, что у разработчиков уже готов программный продукт на базе Android. По результатам испытаний в Курганской области время доставки пациентов в медучреждение сократилось на 11 минут.

В августе стартует пилотный проект на скорой помощи по ускоренной госпитализации больных с инфарктом миокарда в Курской области. Пилотные испытания планируют завершить в 2022 году, тогда начнется масштабирование проекта.

Ранее, 9 августа, кардиолог Университета имени Мечникова Игорь Кочанов назвал симптомы, которые могут быть признаками инфаркта миокарда и на которые необходимо обратить внимание и срочно обратиться к врачу. По его словам, должно насторожить неожиданно появившееся кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которого ранее во время таких действий не наблюдалось.

Специалист также подчеркнул важность немедленного обращения за медицинской помощью, поскольку с момента появления симптомов до развития гибели клеток сердечной мышцы есть около 15–20 минут.

12 июля сообщалось, что врачи описали свидетельствующие об инфаркте боли в груди. По словам специалистов, срочно следует обратиться за медицинской помощью, если боль в груди возникла внезапно и усиливается, а также когда она распространяется на руки, спину, шею или челюсть.

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