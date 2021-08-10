Белорусская ассоциация гимнастики объяснила взломом свое заявление

Причиной оскорбительного высказывания о российских спортсменках со стороны Белорусской ассоциации гимнастики стал взлом аккаунта организации в Facebook. Об этом говорится в заявлении спортивного объединения республики, сделанном в понедельник, 9 августа.

«8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики. Спасибо за понимание», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице белорусской организации в Faceboook.

В дополнительном сообщении указывается, что Белорусская ассоциация гимнастики с уважением относится ко всем спортсменам из других стран, которые представляют данный вид спорта. Объединение, как отмечается в заявлении, не причастно к эмоциональным оценочным суждениям, касающимся результатов соревнований по художественной гимнастике.

«Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. На протяжении долгого времени нас связывают добрые отношения со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, к которой мы относимся с большим уважением», — говорится в сообщении.

Ранее этим же днем, 9 августа, в аккаунте Белорусской ассоциации гимнастики появилось заявление в адрес российских спортсменов, в котором она назвала их псевдовеликими и посоветовала «снять корону».

Высказывание спортивной организации прокомментировал многократный российский чемпион по биатлону, экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов, назвав данное заявление опрометчивым с учетом отношений Москвы и Минска.

7 августа Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх.

Жалоба касается судейства в отношении россиянок Дины и Арины Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

Работа судей в ходе финала вызвала волну критики. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливым. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла.