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Чемпион ОИ осудил грубое заявление Белорусской ассоциации гимнастики в адрес РФ

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Многократный олимпийский чемпион по биатлону, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов 9 августа прокомментировал заявление Белорусской ассоциации гимнастики в адрес России.

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В понедельник организация в Facebook назвала российских спортсменов псевдовеликими и призвала «снять корону».

«Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», — говорится в сообщении организации, опубликованном в социальной сети.

Тихонов подобное заявление назвал опрометчивым, учитывая отношения Минска и Москвы.

«Это неправильно. Что значит «снять корону»? Писать такое очень опрометчиво, учитывая политические и экономические отношения России и Белоруссии. Я не ожидал. Обыгрывайте нас, а не пишите. Корону надо завоевать. Очень многие страны возмущены судейством», — заявил Тихонов «Спорт-Экспрессу».

7 августа Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх.

Жалоба касается судейства в отношении россиянок Дины и Арины Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

Работа судей в ходе финала вызвала волну критики. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливым. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла.

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