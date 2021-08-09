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Киев пообещал ответить на возможные недружественные действия Минска

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В случае недружественных шагов со стороны Белоруссии против Украины Минск «получит мощный ответ». Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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«Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут — это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества», — заявил Никифоров.

По его словам, в Киеве будут поддерживать диалог с народом Белоруссии напрямую, однако в политические процессы вмешиваться не намерены и рассчитывают на такую же политику со стороны Минска.

5 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что агрессивная политика властей Украины несет дополнительную угрозу для республики. Он добавил, что действия киевских властей имеют конфронтационный характер.

18 июня стало известно, что в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления с заявлением о разрыве дипломатических отношений с Белоруссией.

Документом также предлагается «признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористами».

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