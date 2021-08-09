Киев пообещал ответить на возможные недружественные действия Минска
В случае недружественных шагов со стороны Белоруссии против Украины Минск «получит мощный ответ». Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
«Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут — это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества», — заявил Никифоров.
По его словам, в Киеве будут поддерживать диалог с народом Белоруссии напрямую, однако в политические процессы вмешиваться не намерены и рассчитывают на такую же политику со стороны Минска.
5 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что агрессивная политика властей Украины несет дополнительную угрозу для республики. Он добавил, что действия киевских властей имеют конфронтационный характер.
18 июня стало известно, что в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления с заявлением о разрыве дипломатических отношений с Белоруссией.
Документом также предлагается «признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористами».