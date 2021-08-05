Лукашенко обвинил Украину в агрессивной политике против Белоруссии

Агрессивная политика властей Украины несет дополнительную угрозу для Белоруссии. Об этом в четверг, 5 августа, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам ситуации на западной и южной границах страны.

«Народ близкий, народ родной. Но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там — на запад, на восток идут, на юг, — не важно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели ранее», — подчеркнул белорусский лидер.

В связи с этим он призвал руководителей основных силовых структур страны изложить свою точку зрения касательно отношений с Украиной.

18 июня стало известно, что в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления с заявлением о разрыве дипломатических отношений с Белоруссией.

Документом также предлагается «признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористами».