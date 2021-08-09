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Боксер Кудухов рассказал о настрое на бой с Джонсом

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Российский боксер Виталий Кудухов 9 августа признался, что испытывает спортивную ненависть к своему противнику Гильермо Джонсу, с которым ему придется встретиться на ринге 13 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Таким образом россиянин отреагировал на заявление соперника о том, что «ему приятна ненависть россиян».

«Лично у меня к нему ненависти нет, потому что я с ним даже не знаком. Если и есть ненависть, то только спортивная. Личной неприязни у меня к нему нет. Может, публика его недолюбливает, но я не знаю, у меня только спортивная ненависть», — рассказал Кудухов РЕН ТВ.

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Кудухов отметил, что хотел бы победить Джонса, так как это не смог сделать другой российский боксер, Денис Лебедев. Кудухов добавил, что готов выиграть поединок любым способом.

«Гильермо Джонс очень опытный боксер, очень много у него боев, всего два или три поражения за карьеру. У меня главная цель — заставить его чувствовать себя максимально дискомфортно, чтобы ему не хватало воздуха и пространства, чтобы максимальные неудобства создавать ему в ринге. Только так можно в этом бою добиться результата. Если ему дать возможность действовать так, как он хочет, то с ним будет очень тяжело», — добавил Кудухов.

Ранее в понедельник российский боксер-профессионал, олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы 2008 и 2010 годов Егор Мехонцев заявил, что Кудухов сможет победить Джонса.

Мехонцев перед боем также дал совет 31-летнему соотечественнику. Он считает, что Кухудову необходимо перетерпеть несколько раундов, чтобы 49-летний противник обессилил.

Герои «Бойцовского клуба РЕН ТВ» готовятся вернуться на ринг 13 августа. Начало турнира в 23:00 (мск). Поединок Кудухова и Джонса станет главным в турнире.

На ринг также выйдут Денис Вильданов и Брюс Хлебников, камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов, а также боец ММА Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик.

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