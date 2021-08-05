Боксер Кудухов проведет бой с экс-чемпионом WBA Джонсом

Россиянин Виталий Кудухов проведет бой с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA, панамцем Гильермо Джонсом. Этот бой станет главным в турнире, который пройдет 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом в четверг, 5 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Планировалось, что российский боксер проведет поединок с американцем Шерманом Уильямсом, однако тот получил положительный результат теста на COVID-19.

В свою очередь, 49-летний Гильермо Джонс удерживал звание сильнейшего боксера в первом тяжелом весе по версии WBA с 2008 по 2013 год. В его активе насчитывается множество нокаутов. Карьеру боксера приостановилась из-за допингового скандал после чемпионского боя против другого россиянина, Дениса Лебедева.

31-летний россиянин Кудухов в 2020 году стал победителем турнира Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» в тяжелом весе.

Перед поединком Кудухова и Джонса на ринг выйдут боец Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34, Тайсон Дижон (Камерунский Тайсон) и блогер Артем Тарасов, звезда силового экстрима 2000-х Брюс Хлебников и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов.

Накануне боец Брюс Хлебников заявил, что ожидает равноправного боя со своим соперником Денисом Вильдановым, несмотря на «разницу в габаритах». Хлебников также отметил, что у него есть желание отправить Вильданова в «жесткий нокаут», но планов на бой спортсмен раскрывать не стал.

Днем ранее Вильданов заявил, что намерен в первом же раунде нокаутировать Хлебникова. Он отметил, что тренировки перед боем идут по плану, и он готов «разорвать» соперника на ринге.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало в 23:00 мск.