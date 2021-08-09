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Мехонцев сделал прогноз на бой Джонса с Кудуховым

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Российский боксер Виталий Кудухов способен одолеть на ринге панамского боксера Гильермо Джонса. Такое мнение 9 августа высказал российский боксер-профессионал, олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы 2008 и 2010 годов Егор Мехонцев.

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«Молодость против опытной старости. Сильная горячая молодость против очень опытной старости, 49 лет ему. Я думал, что столько не живут, а он еще боксирует. Будет очень интересно», — рассказал Мехонцев РЕН ТВ.

Мехонцев перед боем дал совет 31-летнему соотечественнику. Он считает, что Кухудову необходимо перетерпеть несколько раундов, чтобы 49-летний противник обессилил.

«В 50 лет нельзя боксировать 10 или 12 раундов на одном дыхании. Всё равно бензин закончится. Я ему сказал: «Ты его всё равно потом съешь», — добавил Мехонцев.

Боксер Мехонцев также не исключил, что Джонс будет использовать грязные приемы против россиянина. Он напомнил, что иностранец раньше попадался на допинге.

«Молодой красивый Виталик побьет пенсионера, грязного и лживого пенсионера. Конечно, я хорошо отношусь к этому Гильермо Джонсу, наверное, он хороший боксер, но он «хромал» по жизни», — заключил Мехонцев.

5 августа спортивный менеджер, промоутер, организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов подчеркнул, что Джонс — это «главное зло российского бокса». Хрюнов напомнил, что американский спортсмен «фактически покалечил» российского боксера Дениса Лебедева в бою за чемпионский титул WBA.

Герои «Бойцовского клуба РЕН ТВ» готовятся вернуться на ринг в пятницу, 13 августа. Турнир состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало турнира в 23:00 (мск). Поединок Кудухова и Джонса станет главным в турнире.

На ринг также выйдут Денис Вильданов и Брюс Хлебников, камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов, а также боец ММА Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик.

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