Промоутер Хрюнов оценил Джонса в качестве соперника боксера Кудухова

Спортивный менеджер, промоутер, организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов в четверг, 5 августа, оценил соперника российского боксера Виталия Кудухова — экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамца Гильермо Джонса.

«Гильермо Джонс — это главное зло для российского бокса. То, что он здесь наделал... Ему все-таки в России нужно набить бубен. Он фактически покалечил Лебедева в том бою, подменив перчатки, применив допинг. Для меня это заноза в сердце», — заявил он РЕН ТВ.

Речь идет о бое в 2013 году, когда Джонс победил россиянина Дениса Лебедева, однако в скором времени чемпионского пояса его лишили из-за допингового скандала.

Бой Кудухова и Джонса станет главным в турнире, который пройдет 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Прямую трансляцию покажет телеканал РЕН ТВ.

Планировалось, что российский боксер проведет поединок с американцем Шерманом Уильямсом, однако тот получил положительный результат теста на COVID-19.

В свою очередь 49-летний Гильермо Джонс удерживал звание сильнейшего боксера в первом тяжелом весе по версии WBA с 2008 по 2013 год. В его активе насчитывается множество нокаутов.

31-летний россиянин Кудухов в 2020 году стал победителем турнира Гран-при «Короли нокаутов трофи» в тяжелом весе.

Перед поединком Кудухова и Джонса на ринг выйдут боец Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34, Тайсон Дижон (Камерунский Тайсон) и блогер Артем Тарасов, звезда силового экстрима 2000-х Брюс Хлебников и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов.