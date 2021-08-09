Лукашенко назвал Великобританию «американскими прихвостнями» из-за санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа, назвал Великобританию американскими прихвостнями из-за новых санкций, введенных ею в отношении Минска.

«Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские», — заявил он в ходе «Большого разговора».

Ранее в этот день стало известно, что Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. В частности, санкции направлены на предотвращение полетов и посадок самолетов белорусских авиакомпаний в Британии и запрет на предоставление техобслуживания авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Также санкции вводятся в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения, что «направлено на сокращение объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничение его доступа к товарам, которые могут привести к репрессиям в отношении белорусского населения».

23 июня сообщалось, что комитет постоянных представителей государств Евросоюза (COREPER) согласовал введение экономических санкций в отношении Белоруссии и запустил техническую процедуру их оформления. Речь шла об ограничениях в отношении семи секторов экономики Белоруссии, в частности, ориентированных на экспорт в ЕС. 21 июня Евросоюз ввел в действие четвертый пакет индивидуальных санкций против граждан Белоруссии. В список добавлены 78 физических лиц и восемь организаций.

Также санкции против Минска ввели США и Канада.

Инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair произошел 23 мая, когда лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софью Сапегу задержали.