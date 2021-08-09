Захарова сочла не очень здоровыми людьми устроивших травлю легкоатлетки Магучих

Официальный представить МИД России Мария Захарова в понедельник, 9 августа, заявила, что травлю украинской спортсменки Ярославы Магучих из-за фотографии с россиянкой Марией Ласицкене на Играх в Токио устроили нездоровые люди.

«Мне кажется, что настоящими врагами Украины, в том числе украинского спорта, являются как раз те самые люди, провокаторы, люди, которые исповедают националистическую идеологию, в принципе, возможно, не очень здоровые люди, которые устроили травлю украинской спортсменки», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, украинку затравили лишь за то, что «она проявила абсолютно спортивные товарищеские качества в ходе этих выступлений».

Снимок, вызвавший негативную реакцию со стороны украинских националистов, был сделан 7 августа. Ласицкене и Магучих, завернутые в знамена своих команд, обнялись, после того как россиянка выиграла золото, а украинка — бронзу. При этом, так как россиянам запрещено выступать под флагом своей страны, Ласицкене несла флаг Олимпийского комитета России.

Впоследствии некоторые украинские СМИ, а также националисты в соцсетях отметили, что Ласицкене, которая представляет школу ЦСКА, имеет воинское звание капитана, а Магучих является сержантом ВСУ и якобы дружеские отношения с «агрессором» недопустимы. В Сети на украинскую спортсменку посыпались оскорбления и упреки от радикалов.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в свою очередь, назвала поведение, продемонстрированное Магучих и Ласицкене, человечески правильным отношением.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. На соревновании россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

Сборная ОКР заняла пятое место в медальном зачете, на счету команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.