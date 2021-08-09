Прямой эфир
Мир
Путин указал на роль России в сохранении морской безопасности
Мир
В МИД РФ назвали незаконными односторонние санкции против Белоруссии
Спорт
Захарова сочла не очень здоровыми людьми устроивших травлю легкоатлетки Магучих
Мир
Лукашенко назвал Великобританию «американскими прихвостнями» из-за санкций
Общество
Средняя температура в Москве с 1950 года увеличилась на один градус
Спорт
Тренер израильской гимнастки ответила на жалобы россиян на судейство
Общество
Комика Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку про русских
Спорт
В РФ составили рейтинг самых обсуждаемых спортсменов сборной ОКР
Общество
МакSим переведут из реанимации в обычную палату
Сюжет:

Захарова сочла не очень здоровыми людьми устроивших травлю легкоатлетки Магучих

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представить МИД России Мария Захарова в понедельник, 9 августа, заявила, что травлю украинской спортсменки Ярославы Магучих из-за фотографии с россиянкой Марией Ласицкене на Играх в Токио устроили нездоровые люди.

Токийский драфт: Россия перевыполнила медальный план и смазала концовку
Как прошло закрытие XXXII летней Олимпиады и какие выводы стоит сделать нашей сборной по итогам Игр в Японии

«Мне кажется, что настоящими врагами Украины, в том числе украинского спорта, являются как раз те самые люди, провокаторы, люди, которые исповедают националистическую идеологию, в принципе, возможно, не очень здоровые люди, которые устроили травлю украинской спортсменки», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, украинку затравили лишь за то, что «она проявила абсолютно спортивные товарищеские качества в ходе этих выступлений».

Снимок, вызвавший негативную реакцию со стороны украинских националистов, был сделан 7 августа. Ласицкене и Магучих, завернутые в знамена своих команд, обнялись, после того как россиянка выиграла золото, а украинка — бронзу. При этом, так как россиянам запрещено выступать под флагом своей страны, Ласицкене несла флаг Олимпийского комитета России.

Впоследствии некоторые украинские СМИ, а также националисты в соцсетях отметили, что Ласицкене, которая представляет школу ЦСКА, имеет воинское звание капитана, а Магучих является сержантом ВСУ и якобы дружеские отношения с «агрессором» недопустимы. В Сети на украинскую спортсменку посыпались оскорбления и упреки от радикалов.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в свою очередь, назвала поведение, продемонстрированное Магучих и Ласицкене, человечески правильным отношением.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. На соревновании россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

Сборная ОКР заняла пятое место в медальном зачете, на счету команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021