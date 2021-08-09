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ОКР показал видео из самолета с российскими участниками Игр в Токио

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Олимпийский комитет России (ОКР) показал видео из самолета, на борту которого российские олимпийцы возвращаются с Олимпиады в Токио. Видео опубликовано в Telegram-канале ОКР.

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На видеокадрах спортсмены пребывают в хорошем настроении, они радостно отвечают на вопрос о том, какие готовы исполнить песни, уточняя, что первым нужно петь Гимн России. Часть спортсменов отдыхает после соревнований.

Ранее в этот день «золотой» рейс с российскими участниками Игр в Токио вылетел в Москву. На борту самолета находятся команды по художественной гимнастике, мужская команда России по волейболу, женские команды по гандболу, синхронному плаванию, а также олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и другие спортсмены. Кроме того, в самолете находятся тренерский штаб и руководство Олимпийского комитета России (ОКР).

Летние Олимпийские игры – 2020 завершились 8 августа. Церемония закрытия Игр прошла накануне.

В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.

Сборная ОКР, под знаменем которой выступали российские спортсмены, заняла пятое место в медальном зачете. В копилке российских олимпийцев 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Победителем медального зачета стала сборная США с 39 золотыми, 41 серебряной и 33 бронзовыми медалями. Вторыми оказались китайцы (‪38–32–18), на третьем месте — японцы (27–14–17), четвертую строку заняла Великобритания (22–21–22).

С 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В ней, по предварительным данным, примут участие свыше 3000 спортсменов из 95 стран и разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта.

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