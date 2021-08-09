Российские олимпийцы вылетели из Токио в Москву

«Золотой» рейс с российскими участниками Олимпийских игр в Токио вылетел из японской столицы в Москву, сообщает в понедельник, 9 августа, ТАСС.

Сразу по прибытии в правительственный терминал аэропорта Внуково они отправятся на торжественную встречу сборной на Красной площади для чествования, рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Отмечается, что из Токио вылетели команды по художественной гимнастике, мужская сборная России по волейболу, женская команда по гандболу, синхронному плаванию, а также олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и другие спортсмены. Кроме того, в самолете находится тренерский штаб и руководство Олимпийского комитета России (ОКР).

При этом в японской столице осталась на карантине каратистка Анна Чернышева. Ее разместили вместе с другими зараженными коронавирусом в специальной гостинице. По словам Позднякова, Чернышева останется в Токио вплоть до окончания карантинного срока.

Россия заняла пятое место в медальном зачете, на счету команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Победителем медального зачета стала сборная США — 39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовые медали. Вторыми оказались китайцы (‪38–32–18), на третьем месте — японцы (27–14–17). Четвертую строку заняла Великобритания (22–21–22).

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.

Теперь в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года пройдут XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).