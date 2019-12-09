WADA отстранило Россию от всех крупных соревнований

Всемирное антидопинговое агентства (WADA) отстранило Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Как сообщают СМИ, исполком агентства принял решение единогласно на сегодняшнем заседании в Лозанне. Причиной стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012–2015 годы. Наша страна готова обратиться в Спортивный арбитраж в Лозанне. У России есть 21 день на апелляцию по данному решению.