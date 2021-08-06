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Путин назвал решение CAS в отношении России политизированным

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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов имеет политическую окраску, заявил в пятницу, 8 августа, президент РФ Владимир Путин.

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Согласно решению CAS, России до 16 декабря 2022 года запрещено проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира два года. Российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено.

«Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, выступления спортсменов сборной ОКР демонстрируют бесполезность политизации спорта.

«Я думаю, что они — наши атлеты — своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны. И вообще-то не имеют никакого смысла», — подчеркнул президент.

В Токио россияне выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ звучит фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. Эти обстоятельства Путин прокомментировал шуткой об актуальности российской классической музыки.

«Пускай в мире знакомятся с российской классикой. Правильно», — отметил глава государства.

О недопустимости политизации Олимпиады 2 августа заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. По его мнению, Игры должны быть временем и местом объединения, консолидации, доверия и уважения друг к другу, что и демонстрируют российские спортсмены.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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