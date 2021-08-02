Прямой эфир
Мир
Республиканцы представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в КНР
Спорт
Белорусская спортсменка Тимановская получила польскую визу
Мир
Объявленный в розыск экс-президент Киргизии Акаев прибыл в Бишкек
Общество
МВД заявило об отсутствии планов включить графу «национальность» в паспорт
Мир
Грызлов назвал способ повысить результативность переговоров по Донбассу
Мир
Пашинян назначен премьер-министром Армении
Спорт
Российский гимнаст Аблязин взял серебро в опорном прыжке на ОИ
Авто
Мантуров рассказал о перспективах рынка электромобилей в России
Спорт
Матыцин заявил о недопустимости политизации Олимпиады
Сюжет:

Матыцин заявил о недопустимости политизации Олимпиады

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпиада в Токио не должна служить платформой для политических заявлений. Об этом журналистам 2 августа заявил министр спорта России Олег Матыцин.

«Негатив в адрес российских спортсменов — это политическая фигня»
Серебряный призер Игр-2020 Карен Хачанов — об атмосфере олимпийского Токио и поражении от Александра Зверева

«Считаю, что Олимпиада не место для политизации и заявлений ни в адрес конкретных спортсменов, ни в адрес стран. Особенно в этот период пандемии, общей проблемы. Олимпиада — это время и место объединения, консолидации, доверия и уважения друг к другу, именно это должны демонстрировать спортсмены. Наши спортсмены и тренеры его и демонстрируют», — указал министр.

Он также высоко оценил поведение российских спортсменов на Олимпийских играх, несмотря на условия, в которых им приходится выступать в этом году.

«Гимн звучит — прекрасная музыка Чайковского, ни у кого нет сомнений, представители какой страны поднимаются на пьедестал. Россия — страна самодостаточная, мы знаем, где родились и кому посвящены наши победы, это временное явление. Представители МОКа говорят о том, что Россия достойно себя ведет, ничего не нарушается, мы уважаем правила, но не дадим себя в обиду. Собака лает — караван идет, мы выше этого, и наши спортсмены тут это снова доказали», — добавил Матыцин.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранило Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Согласно решению CAS, России запрещено проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира лишь два года. Российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено.

В Совете Федерации данное решение сочли политизированным и являющимся наказанием в адрес всей страны.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021