Матыцин заявил о недопустимости политизации Олимпиады

Олимпиада в Токио не должна служить платформой для политических заявлений. Об этом журналистам 2 августа заявил министр спорта России Олег Матыцин.

«Считаю, что Олимпиада не место для политизации и заявлений ни в адрес конкретных спортсменов, ни в адрес стран. Особенно в этот период пандемии, общей проблемы. Олимпиада — это время и место объединения, консолидации, доверия и уважения друг к другу, именно это должны демонстрировать спортсмены. Наши спортсмены и тренеры его и демонстрируют», — указал министр.

Он также высоко оценил поведение российских спортсменов на Олимпийских играх, несмотря на условия, в которых им приходится выступать в этом году.

«Гимн звучит — прекрасная музыка Чайковского, ни у кого нет сомнений, представители какой страны поднимаются на пьедестал. Россия — страна самодостаточная, мы знаем, где родились и кому посвящены наши победы, это временное явление. Представители МОКа говорят о том, что Россия достойно себя ведет, ничего не нарушается, мы уважаем правила, но не дадим себя в обиду. Собака лает — караван идет, мы выше этого, и наши спортсмены тут это снова доказали», — добавил Матыцин.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранило Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Согласно решению CAS, России запрещено проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира лишь два года. Российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено.

В Совете Федерации данное решение сочли политизированным и являющимся наказанием в адрес всей страны.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.