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Гимнаст Нагорный поделился впечатлениями от Олимпиады в Токио

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Российский гимнаст Никита Нагорный, завоевавший на Олимпиаде в Токио золотую и две бронзовые медали, признался, что очень доволен своим результатом, и добавил, что уже испытывает легкую грусть из-за окончания соревнований.

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Гимнаст уточнил, что впереди у россиян три года для подготовки к следующей Олимпиаде, которая пройдет в Париже в 2024 году.

«Времени не очень много. Но я на самом деле очень доволен результатом. Может, где-то я не доработал, не показал свой максимум. В многоборье в том же мог бороться за золото. Точнее, боролся, но допустил ошибки», — отметил Нагорный в беседе с РЕН ТВ в воскресенье, 8 августа.

Вместе с тем он подчеркнул, что самая большая мечта гимнастов всё же сбылась — это золото в командном многоборье.

«Был разрыв внутри. Я не мог сдерживать эмоции. Были слезы радости и злость, кричал. Буря эмоций. Всё, что было, — таких эмоций я уже не испытаю в спорте», — добавил гимнаст.

26 июля Нагорный вместе с Артуром Далалояном, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграли золотую медаль в командном зачете. Россияне получили в сумме за пять упражнений 262,500 балла. Российские гимнасты впервые с 1996 года одержали победу в командном турнире на Олимпийских играх.

Спустя два дня Нагорный принес сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 21-ю медаль Олимпиады, став бронзовым призером в индивидуальном многоборье. Он набрал в сумме выступления на шести снарядах оценку 88,031 балла, пишет «Спорт-Экспресс».

Четырехкратный олимпийский чемпион, российский гимнаст Алексей Немов, комментируя выступление Нагорного, отметил, что спортсмен занял достойное третье место в условиях жесткой конкуренции.

3 августа Нагорный завоевал бронзу в упражнении на перекладине. Эта медаль стала 51-й для сборной ОКР на Играх-2020 в Токио.

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена. Сборная ОКР заняла пятое место в медальном зачете. На счету команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали — всего 71 награда.

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