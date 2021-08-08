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Саблистка Великая призвала «брать штурмом» Париж на ОИ-2024

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Олимпийская чемпионка в фехтовании Софья Великая призвала «брать штурмом» Париж на Олимпийских играх в 2024 году. Так она 8 августа ответила на вопрос журналистов, поедет ли она на первенство.

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«Берем штурмом Париж», — заявила спортсменка.

Также она поблагодарила любителей спорта и подчеркнула, что чувствовала поддержку болельщиков.

«Нам приятно радовать вас медалями и победами. Давайте поддержим и тех, кто достойно выступал, но у кого не получилось. Вместе нам всё по силам, несмотря ни на пандемию, ни на санкции. Только вперед!» — заключила она в ходе праздничного концерта в честь возвращения российских спортсменов с Олимпиады в Токио.

Мероприятие получило название «Из России с любовью». В честь спортсменов на Красной площади прозвучал гимн РФ. На сцене выступили народный артист России, пианист Денис Мацуев и оркестр под управлением дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета.

31 июля саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева одержали победу над командой Франции в финале олимпийского командного турнира по сабле. Они принесли сборной Олимпийского комитета России 11-е золото на Олимпиаде.

8 августа состоялась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Победителем медального зачета стала сборная США — 39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовые медали. Вторыми оказались китайцы (‪38–32–18), на третьем месте — японцы (27–14–17).

Сборная ОКР заняла пятое место в медальном зачете. На счету команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали — всего 71 награда, добавляет «Спорт-Экспресс».

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