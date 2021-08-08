Захарова указала на невозможность вычеркнуть Россию из мирового спорта

Результаты выступлений российских спортсменов на Олимпиаде в Токио доказали, что РФ нельзя вычеркнуть из мирового спорта. Об этом заявила в воскресенье, 8 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова, открывая праздничный концерт в честь возвращения российской команды с Олимпийских игр в Токио.

«Наших атлетов пытались лишить гимна, наших спортсменов пытались лишить флага, но их достижения, их выступления стали самым достойным ответом: Россию нельзя вычеркнуть из мирового спорта», — сказала дипломат.

Она отметила, что сборная Олимпийского комитета России (ОКР) дала достойный ответ тем, кто пытался подменить интригой и политикой «великие олимпийские принципы».

Ранее в этот день президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил на торжественной церемонии XXXII летние Олимпийские игры в Токио закрытыми.

Победителем медального зачета стала сборная США — 39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовые медали. Вторыми оказались китайцы (‪38–32–18), на третьем месте — японцы (27–14–17).

Сборная ОКР заняла пятое место в медальном зачете. На счету команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали — всего 71 награда, добавляет «Спорт-Экспресс».

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что результат сборной ОКР на Играх является очень хорошим в условиях санкций и усеченной команды.

В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.