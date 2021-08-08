В Госдуме назвали плюсы от создания новых городов в Сибири

Строительство новых научно-промышленных и экономических кластеров в Сибири станет стимулом развития для отраслей экономики. Такое мнение выразил «Известиям» руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в воскресенье, 8 августа.

Так депутат прокомментировал инициативу главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о создании в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

«Появление новых точек притяжения, комфортных условий для работы и самореализации даст толчок строительной, транспортной, научной и сельскохозяйственной отраслям, поскольку, как известно, село кормит город», — заявил он.

Неверов подчеркнул, такие проекты являются не только толчком для развития Сибири, но и для всей страны в целом.

«Сергей Шойгу сам сибиряк, он понимает, что развиваться должны не только центральные регионы, сложившиеся крупные центры, нужны новые точки роста», — почеркнул он.

Реализация подобных проектов потянет за собой ряд структурных изменений, которые коснутся образования и рынка труда, создав возможность для трудоустройства молодых специалистов. Речь идет как о получивших среднее специальное, так и высшее образование, указал парламентарий.

Кроме того, Неверов подчеркнул, что реализация уже текущих программ и национальных проектов, которые были обозначены президентом России Владимиром Путиным, говорит о планах руководства страны по гармоничному развитию всей территории.

«У нас есть аграрные регионы, есть зоны рискованного земледелия, есть большие и малые города — в каждом типе населенного пункта должны быть равные возможности для реализации наших граждан вне зависимости от места проживания», — заключил он.

В «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) отметили 7 августа, что строительство в Сибири нескольких крупных городов даст дополнительную силу в развитии региона.

В тот же день экономист Сергей Калганов заявил, что инициатива министра обороны поможет развитию экономики в регионе и улучшит качество жизни людей. Эксперт также подчеркнул, что для обеспечения прогрессивных сдвигов в экономической структуре в научно-промышленных центрах должны создаваться наиболее современные отрасли, опирающиеся на новейшие разработки.