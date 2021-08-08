Прямой эфир
Спорт
Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»
Мир
Погранохрана Литвы заявила о стрельбе на границе с Белоруссией
Спорт
Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене
Спорт
Путин 9 августа побеседует с членами паралимпийской команды России
Происшествия
В Приморье мужчину убило ударом молнии
Мир
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Турции
Спорт
Началась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Общество
Знакомые сообщили о госпитализации Светланы Светличной
Общество
В Карелии открыли горячую линию из-за отравления детей в поезде

В Госдуме назвали плюсы от создания новых городов в Сибири

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство новых научно-промышленных и экономических кластеров в Сибири станет стимулом развития для отраслей экономики. Такое мнение выразил «Известиям» руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в воскресенье, 8 августа.

Так депутат прокомментировал инициативу главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о создании в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

Спектр газа: президент запустил Амурский ГПЗ
Новое предприятие станет одним из самых больших в мире по переработке углеводородов и крупнейшим по производству гелия

«Появление новых точек притяжения, комфортных условий для работы и самореализации даст толчок строительной, транспортной, научной и сельскохозяйственной отраслям, поскольку, как известно, село кормит город», — заявил он.

Неверов подчеркнул, такие проекты являются не только толчком для развития Сибири, но и для всей страны в целом.

«Сергей Шойгу сам сибиряк, он понимает, что развиваться должны не только центральные регионы, сложившиеся крупные центры, нужны новые точки роста», — почеркнул он.

Реализация подобных проектов потянет за собой ряд структурных изменений, которые коснутся образования и рынка труда, создав возможность для трудоустройства молодых специалистов. Речь идет как о получивших среднее специальное, так и высшее образование, указал парламентарий.

Кроме того, Неверов подчеркнул, что реализация уже текущих программ и национальных проектов, которые были обозначены президентом России Владимиром Путиным, говорит о планах руководства страны по гармоничному развитию всей территории.

«У нас есть аграрные регионы, есть зоны рискованного земледелия, есть большие и малые города — в каждом типе населенного пункта должны быть равные возможности для реализации наших граждан вне зависимости от места проживания», — заключил он.

В «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) отметили 7 августа, что строительство в Сибири нескольких крупных городов даст дополнительную силу в развитии региона.

В тот же день экономист Сергей Калганов заявил, что инициатива министра обороны поможет развитию экономики в регионе и улучшит качество жизни людей. Эксперт также подчеркнул, что для обеспечения прогрессивных сдвигов в экономической структуре в научно-промышленных центрах должны создаваться наиболее современные отрасли, опирающиеся на новейшие разработки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021