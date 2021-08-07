Экономист оценил инициативу Шойгу создать научные центры в Сибири

Экономист Сергей Калганов считает, что инициатива министра обороны Сергея Шойгу о создании в Сибири новых научно-промышленных центров поможет развитию экономики в регионе и улучшит качество жизни людей.

«Решаемые задачи могут быть такими: создание высокотехнологичных промышленных кластеров и создание сопутствующей территориальной инфраструктуры, включая туда сельскохозяйственную, туристическую, природоохранную... Не в комплексе, а освоение всей прилегающей к городу территории», — цитирует экономиста РЕН ТВ.

Эксперт также подчеркнул, что население новых городов, в таком случае, должно рассчитывать на высокооплачиваемые рабочие места. При этом, чтобы обеспечить прогрессивные сдвиги в экономической структуре, в научно-промышленных центрах должны создаваться наиболее современные отрасли, опирающие на новейшие разработки.

5 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири стоит построить несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Как отмечал глава ведомства, подобные планы существовали еще в советское время незадолго до распада страны, однако, по его словам, «по известным причинам проект был остановлен».

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) отметили 7 августа, что строительство в Сибири нескольких крупных городов даст дополнительную силу в развитии региона.

В апреле правительство России утвердило государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны России. Срок реализации программы — 2021–2024 годы. На ее реализацию выделят 19,5 млрд рублей.

В цели госпрограммы входит ускорение экономического развития входящих в состав Арктической зоны России территорий, увеличение их вклада в экономический рост государства, а также обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона.