МКС хотят подключить к ГЛОНАСС для точности стыковки кораблей

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) собираются подключить к навигационной аппаратурой отечественной спутниковой системы ГЛОНАСС для помощи при стыковке космических кораблей. Об этом сообщается в научном журнале оператора российского сегмента станции и производителя отечественных космических кораблей — Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

отмечается, что в настоящее время российский сегмент станции оснащен устройством АСН-М, которое не принимает сигналы отечественной системы ГЛОНАСС и работает лишь по сигналам американской спутниковой системы GPS. Однако на космических кораблях «Прогресс МС» и «Союз МС» работает аппаратура спутниковой навигации АСН-К, которая функционирует и через отечественную ГЛОНАСС, и американскую GPS.

Для российского сегмента разрабатывают новую аппаратуру АСН-КМ, которая сможет работать по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС и GPS, уточняется в журнале «Космическая техника и технологии». Работа по сигналам обеих систем позволит снизить погрешность определения положения станции. Это, в свою очередь, позволит космическим кораблям работать лишь по сигналам спутниковой навигации, не используя другие датчики, приближаться к станции на расстояние 10-20 м и уже после этого включать лидар и оптические датчики для помощи при стыковке.

На данный момент безопасная дистанция подхода кораблей к станции с помощью навигационных сигналов ограничена рубежом в 200-300 м. Это вызвано ошибками, переотражением спутниковых сигналов элементами конструкции станции и переотражением, уточняется в публикации

17 февраля во время стыковки ТГК «Прогресс МС-16» к МКС грузовой корабль отклонился от оси причаливания. Поэтому космонавту Сергею Рыжикову для успешного завершения операции пришлось перейти с автоматического на телеоператорный режим управления. Отмечалось, что сближение грузового корабля с Международной космической станцией впервые осуществлялось с помощью навигационных спутников ГЛОНАСС, а не радиотехнической системы «Курс».