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Попова взяла под контроль ситуацию с отравлением у детей на Кубани

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей, следовавших в оздоровительный лагерь в поезде по маршруту Мурманск–Адлер, об этом сообщила в субботу, 7 августа, пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой», — говорится в сообщении ведомства.

Принимаются все необходимые меры, а также ведется эпидемиологическое расследование, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее, 7 августа, стало известно, что причиной отравления детей с поезда Мурманск–Адлер стал норовирус второго типа. Количество госпитализированных к вечеру субботы достигло 56 человек.

По версии источника в экстренных службах региона, всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Он отметил, что еще никого не выписали.

В РЖД указали, что при высадке из поезда детей осмотрели врачи-педиатры детской городской больницы города Туапсе, после чего в инфекционное отделение городской клинической больницы направили 36 детей с подозрением на инфекционное заболевание. Остальных детей доставили к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь «Морская волна».

О том, что дети с поезда Мурманск–Адлер попали в больницу с признаками кишечной инфекции, ранее в этот же день сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии следствия, ночью 6 августа дети из состава двух организованных групп пожаловались на пищевое отравление. Накануне они ужинали в вагоне-ресторане.

После произошедшего сотрудника вагона отстранили от работы за отказ сдать анализы. Эксперты также взяли пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств. Источники в правоохранительных органах уточнили, что у детей выявлена «пищевая токсикоинфекция».

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