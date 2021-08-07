Массовое отравление детей произошло в поезде Мурманск–Адлер
Порядка 20 детей из двух организованных групп, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, были госпитализированы с подозрением кишечную инфекцию. Об этом в субботу, 7 августа, сообщает пресс-служба СКЖД.
Пострадавших доставили в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края.
Кроме того, симптомы кишечной инфекции проявились еще у 15 детей, однако после медосмотра ребята продолжили путь.
«В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров»,— говорится в сообщении.
По информации источника «Интерфакса», в общей сложности почувствовали себя плохо более 40 детей.
22 июля в больницу Сакмарского района Оренбургской области поступила годовалая девочка, отравившаяся таблетками. Сообщалось, что ребенок остался без присмотра родителей и проглотил три таблетки лекарства. Врачи диагностировали у малышки «острое отравление лекарственными препаратами».