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Количество госпитализированных с поезда на Кубани детей увеличилось до 56

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Количество детей, госпитализированных с признаками отравления с поезда Мурманск–Адлер, увеличилось до 56. Об этом сообщил в субботу, 7 августа, источник в экстренных службах региона.

«По состоянию на вечер, всего госпитализировано 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени», — рассказал ТАСС источник.

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По его словам, всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Он уточнил, что еще никого не выписали.

Источник также отметил, что краевые медики оперативно справились с инцидентом, что позволило избежать более серьезных последствий.

Вместе с тем в РЖД сообщили, что пассажирский поезд Мурманск–Адлер 226, в котором к месту отдыха следовали две организованные группы детей численностью 250 человек, доставил ребят к месту отдыха в Туапсе.

При этом, как уточняется, при высадке из поезда детей был организован осмотр врачами-педиатрами детской городской больницы города Туапсе и по результатам осмотра в инфекционное отделение городской клинической больницы направлено 36 детей с подозрением на инфекционное заболевание. Остальные дети доставлены к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь «Морская волна», подчеркнули в РЖД.

О том, что дети с поезда Мурманск–Адлер попали в больницу с признаками кишечной инфекции, ранее в этот же день сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

Следствие предварительно установило, что ночью 6 августа дети из состава двух организованных групп пожаловались на пищевое отравление. Согласно предварительной информации, дети накануне ухудшения самочувствия ужинали в вагоне-ресторане.

После произошедшего сотрудника вагона отстранили от работы за отказ сдать анализы. Эксперты также взяли пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств. Источники в правоохранительных органах уточнили, что у детей выявлена «пищевая токсикоинфекция».

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