Стала известна причина отравления детей с поезда Мурманск–Адлер

Причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск–Адлер, стал норовирус второго типа, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По ее словам, биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами ведомства еще на пути следования сразу после информации об ухудшении самочувствия.

«Лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель — норовирус второго типа. Все необходимые меры принимаются», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что количество детей, госпитализированных с признаками отравления на Кубани, увеличилось до 56. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, но никого еще не выписали.

О том, что дети с поезда Мурманск–Адлер попали в больницу с признаками кишечной инфекции, 7 августа сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

Согласно предварительной информации, дети накануне ухудшения самочувствия ужинали в вагоне-ресторане.

После произошедшего сотрудника вагона отстранили от работы за отказ сдать анализы. Эксперты также взяли пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств. Источники в правоохранительных органах уточнили, что у детей выявлена «пищевая токсикоинфекция».