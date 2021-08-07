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Дело возбудили по факту отравления детей в поезде Мурманск–Адлер

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Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей, следовавших в оздоровительный лагерь в поезде по маршруту Мурманск–Адлер. Об этом в субботу, 7 августа, сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — уточнили в управлении.

Следствие предварительно установило, что ночью 6 августа дети из состава двух организованных групп пожаловались на пищевое отравление. В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение несовершеннолетних. В итоге 20 детей были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, а остальные продолжили путь до станции назначения.

В рамках расследования уже были изъяты пробы пищи и воды, а также опрошены сопровождающие детей лица и истребована необходимая документация. Устанавливаются все обстоятельна произошедшего.

О том, что 20 детей из поезда Мурманск–Адлер попали в больницу с признаками кишечной инфекции, ранее в этот же день сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Кроме того, симптомы кишечной инфекции проявились еще у 15 детей, однако после медосмотра ребята продолжили путь.

Позднее источник в экстренных службах Краснодарского края уточнил, что состояние госпитализированных детей оценивается как средней степени тяжести.

При этом в министерстве образования Мурманской области заявили, что дети чувствуют себя хорошо и случаев отравления среди них нет.

«Ребята из Мурманской области и сопровождающие их лица численностью 118 человек чувствуют себя хорошо, жалоб от них на состояние здоровья не поступало. Юные северяне прибывают на станцию Туапсе сегодня, 7 августа, в 16.38, после чего организованно поедут в ДОЛ Юбилейный», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.

В министерстве уточнили, что в Краснодарском крае из поезда вышли дети из Карелии.

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