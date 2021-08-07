Источник рассказал о состоянии госпитализированных детей с поезда Мурманск-Адлер

Состояние 20 детей, которые были сняты с поезда Мурманск — Адлер и госпитализированы в больницы Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил в субботу, 7 августа, источник в экстренных службах региона.

«Все дети находятся в состоянии средней степени тяжести», — сказал ТАСС источник.

Дети были госпитализированы с подобным подозрением ранее в этот день. Пострадавших доставили в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края. При этом уточнялось, что симптомы кишечной инфекции проявились еще у 15 детей.

Однако, отмечалось, что после медосмотра ребята продолжили путь.

По информации источника «Интерфакса», в общей сложности почувствовали себя плохо более 40 детей.

Ранее, 24 апреля, стало известно, что СК возбудил уголовное дело по факту отравления 21 ребенка хлором в бассейне в Нижнем Ломове под Пензой. По предварительным данным, 24 апреля во время занятий плаванием 21 несовершеннолетний 2004–2013 годов рождения получили отравление хлором разной степени тяжести. Семерых детей госпитализировали.