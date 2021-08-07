Источник назвал диагноз госпитализированных детей с поезда Мурманск–Адлер

У детей, снятых с поезда Мурманск-Адлер и госпитализированных на Кубани, выявлена «пищевая токсикоинфекция», об этом 7 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«При осмотре на одной из станций в Ростовской области был поставлен диагноз «функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта». Позднее медики поставили диагноз «пищевая токсикоинфекция», — сказал собеседник агентства.

По последним данным, с высокой температурой и признаками кишечной инфекции были госпитализированы 19 детей и двое сопровождающих, которые направлялись из Карелии в Адлер на поезде.

Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Согласно предварительной информации, дети накануне ухудшения самочувствия ужинали в вагоне-ресторане.

После произошедшего сотрудника вагона отстранили от работы за отказ сдать анализы. Эксперты также взяли пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.