У 16 детей с поезда Мурманск–Адлер выявили повышенную температуру

Повышенная температура выявлена у 16 детей из Мурманска с поезда Мурманск–Адлер после прибытия в Туапсе. Несовершеннолетних направили в инфекционную больницу, сообщили 7 августа в министерстве образования Мурманской области.

Ранее с этого поезда в Краснодарском крае в больницу с подозрением на кишечную инфекцию были доставлены 19 детей и двое сопровождающих из Карелии. Всего из Мурманска в Туапсе ехали 118 детей, они следовали на отдых в оздоровительный лагерь «Юбилейный».

«У них повышенная температура, но нет симптомов расстройства желудка», — цитирует сообщение министерства образования ТАСС. По результатам осмотра медики примут решение либо об отправке на карантин, либо о размещении в лагере.

О том, что дети с поезда Мурманск–Адлер попали в больницу с признаками кишечной инфекции, ранее в этот же день сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Кроме того, симптомы кишечной инфекции проявились еще у 15 детей, однако после медосмотра ребята продолжили путь.

По факту отравления детей возбуждено уголовное дело. Следствие предварительно установило, что ночью 6 августа дети из состава двух организованных групп пожаловались на пищевое отравление. В итоге 20 детей были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, а остальные продолжили путь до станции назначения.

Источник в экстренных службах Краснодарского края уточнил, что состояние госпитализированных детей оценивается как средней степени тяжести. По предварительным данным, ребята ужинали в вагоне-ресторане.