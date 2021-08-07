Два футбольных клуба предложили Лионелю Месси подписать контракт

Лионель Месси получил предложения подписать контракт как минимум от двух футбольных клубов. По данным некоторых СМИ, катарский «Аль-Садд» предлагает аргентинцу трехлетнее соглашение на €1 млрд, передает телеканал «Известия». Команду тренирует Хавьер Эрнандес, который является бывшим одноклубником Месси. Также переговоры с аргентинцем провел футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», однако официальных заявлений по их итогам не было. По данным газеты L'Equipe, форвард может подписать контракт с «ПСЖ» уже до конца текущей недели. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Испанский клуб объяснил решение финансовыми трудностями. На сегодняшний день Лионель Месси свободный агент.

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