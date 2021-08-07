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Глава хакасского села назвал «насильником и зверем» убийцу семьи

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Убийца семьи Хнычевых в хакасском селе Джирим — это «насильник и зверь». Об этом 7 августа заявил глава населенного пункта Александр Капран во время похорон погибших.

В ходе траурной церемонии Капран выступил с речью. Он указал, что преступление шокировало не только село, но и всю страну.

«Его нельзя назвать человеком. Это животное. Понятно, он понесет наказание», — добавил Капран.

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7 августа в Джириме проходят похороны семьи из пяти человек, которая была убита, предположительно, уголовником-рецидивистом. Среди погибших есть несовершеннолетний ребенок. Матери девочки Марине Хнычевой во время церемонии стало плохо.

Об убийстве семьи из пяти человек стало известно 5 августа. Тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили в доме в Джириме.

В совершении преступления подозревают ранее судимого Федора Панова, который, предположительно, состоял в романтических отношениях с дочерью погибших, Мариной Хнычевой. Предположительно, это могло стать мотивом убийства.

Обвиняемый отбывал 18 лет за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы месяц назад. Панова арестовали 6 августа, он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Установлено, что должностные лица ОМВД России по Ширинскому району при получении информации о прибытии на поднадзорную территорию ранее судимого 35-летнего жителя Ширинского района не направили соответствующее уведомление начальнику территориального отдела полиции.

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