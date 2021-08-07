Потерявшей семью в Хакасии женщине стало плохо на похоронах

В селе Джирим Ширинского района Хакасии 7 августа проходят похороны семьи из пяти человек, которая была убита, предположительно, уголовником-рецидивистом. Среди погибших есть несовершеннолетний ребенок.

На прощание пришли десятки местных жителей. Матери убитой девочки Марине Хнычевой во время церемонии стало плохо — женщина с трудом стояла на ногах, ее под руки подхватили присутствовавшие.

Об убийстве семьи из пяти человек стало известно 5 августа. Тела хозяйки дома, ее супруга, брата мужа, сына и малолетней внучки без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в Джириме.

В совершении преступления подозревают Федора Панова, который, предположительно, состоял в романтических отношениях с дочерью погибших, Мариной Хнычевой.

По данным источника РЕН ТВ, женщина ответила на ухаживания Панова отказом, что и стало мотивом убийства.

Панова арестовали 6 августа, мужчина уже дал признательные показания. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее он отбывал 18 лет за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы месяц назад.