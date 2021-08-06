Обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии арестовали

Суд арестовал обвиняемого в убийстве семьи из пяти человек в республике Хакасия. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

«Сегодня судом по ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в публикации.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух и более лиц и малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

Об убийстве семьи из пяти человек стало известно 5 августа. Тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в Джириме.

По подозрению в совершении преступления был задержан Федор Панов, который, предположительно, состоял в романтических отношениях с дочерью погибших. По данным источника РЕН ТВ, это могло стать мотивом убийства.

Мужчина уже дал признательные показания. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Ранее он отбывал 18 лет за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы месяц назад.

Жительница села Джирим в Хакасии рассказала, что местное население боялось Федора Панова.