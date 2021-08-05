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Жители села в Хакасии рассказали о подозреваемом в убийстве семьи

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Жительница села Джирим в Хакасии рассказала, что местное население боялось Федора Панова, подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек. Такой комментарий она дала в беседе с РЕН ТВ.

О преступлении ранее в этот день сообщили в СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Тела хозяйки дома, его супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в селе Джирим. На телах присутствовали колото-резаные ранения.

«Неблагополучная сильно семья. Близко с ним не была знакома. Единственное, все мы живем в одном селе... Да (мы его боялись. — Ред.) Когда мы учились в школе, это было где-то зимой, ходили слухи: вот, какой-то мужик приехал. А это оказывается был одноклассник моей учительницы по химии Натальи Юрьевны. Она нам рассказала, что он отсидел в тюрьме долгое время и недавно вышел», — заявила женщина.

При этом другая жительница села сообщила о том, что между мужчиной, который зарезал семью из пяти человек, и дочерью погибших были романтические отношения. По данным источника РЕН ТВ, это могло стать мотивом убийства.

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Глава Ширинского района Сергей Зайцев в свою очередь сообщил, что Федор Панов зарезал в этом селе другую семью — женщину и ее дочь. По его словам, за это преступление он отсидел 18 лет, освободился меньше месяца назад, после чего убил другую семью.

Зайцев вместе с тем добавил, что 20-летний сын из убитой семьи был «не совсем здоров». В целом, по его словам, семья была обычной, деревенской.

По данным телеканала, злоумышленника задержали местные жители. Мужчины догнали его на автомобиле и сбили, пытаясь устроить самосуд, но позже подозреваемого в убийстве передали полиции.

Кроме того, известно, что за мужчиной был установлен административный надзор сроком на три года.

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