Жительница села в Хакасии рассказала об отношениях убийцы с дочерью погибших

Жительница села Джирим в Хакасии рассказала, что между мужчиной, который зарезал семью из пяти человек, и дочерью погибших были романтические отношения. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее в этот день в Следственном комитете (СК) РФ заявили, что в Хакасии убили семью из пяти человек. В ведомстве отметили, что тела хозяйки дома, его супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в селе Джирим. По подозрению в совершении расправы был задержан Федор Панов, отбывавший наказание за совершенное ранее убийство двух женщин.

«Семья у них большая была. До этого он убил, сидел за убийство. Их дочка, она, извините, с ним «таскалась». Она уехала, у нее муж в Абакане живет. Она туда уехала, как он опять к ней попал — никто не знает»,— рассказала местная жительница.

Глава Ширинского района Сергей Зайцев, в свою очередь, сообщил, что Федор Панов зарезал в этом селе другую семью — женщину и ее дочь. По его словам, за это преступление он отсидел 18 лет, освободился меньше месяца назад, после чего убил другую семью.

Зайцев вместе с тем добавил, что 20-летний сын из убитой семьи был «не совсем здоров». В целом, по его словам, семья была обычной деревенской.

Ранее источник РЕН ТВ рассказал, что мотивом убийцы семьи из пяти человек в Хакасии могли стать отношения преступника с дочерью погибших.

По данным телеканала, злоумышленника задержали местные жители. Мужчины догнали его на автомобиле и сбили, пытаясь устроить самосуд, но позже подозреваемого в убийстве передали полиции.