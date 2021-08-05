За убившем семью в Хакасии мужчиной был установлен надзор на три года

За мужчиной, убившем семью из пяти человек в Хакасии, был установлен административный надзор сроком на три года. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в 2004 году его осудили почти на 17 лет за двойное убийство. Мужчина отбывал наказание в Кызыле. По предварительным данным, он вышел на свободу в феврале 2021 года.

«Он должен находиться в Омске. Там за ним установлен административный надзор», — сообщил источник телеканала.

Ранее в этот день стало известно, что в Хакасии убили семью из пяти человек. Тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в селе Джирим.

Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района 1985 года рождения.

По предварительным данным, мотивом убийцы могли стать отношения преступника с дочерью погибших. По информации источника, дочь главы семейства, которое зарезал Федор Панов, общалась с ним. Мужчина пытался завязать с девушкой близкие отношения, однако она отказала ему и уехала в Абакан.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.