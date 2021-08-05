Подозреваемого в убийстве семьи в Хакасии задержали местные жители

Подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии задержали трое местных жителей. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчины сбили подозреваемого в убийстве на машине.

О преступлении ранее в это день сообщили в СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Тела хозяйки дома, его супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в селе Джирим. На телах присутствовали колото-резаные ранения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство двух или более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии.

Подозреваемым оказался ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района 1985 года рождения. В прошлый раз он зарезал двух женщин и отсидел 18 лет. Меньше месяца назад он освободился. Также сообщалось, что мужчина пытался проникнуть и в другие дома, однако двери были заперты.