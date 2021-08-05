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Источник назвал предполагаемый мотив убийцы семьи в Хакасии

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Мотивом убийцы семьи из пяти человек в Хакасии могли стать отношения преступника с дочерью погибших. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По его словам, дочь главы семейства, которое зарезал Федор Панов, общалась с уголовником. Он пытался завязать с девушкой близкие отношения, однако она отказала ему и уехала в Абакан.

«В ночь расправы ее не было дома», — уточнил источник.

По словам свидетелей, совершив расправу Панов бегал по всей деревне, стучался в дома и пытался ворваться как минимум в один из них.

По данным телеканала, злоумышленника задержали местные жители — мужчины догнали его на автомобиле и сбили, пытаясь устроить самосуд. Однако позже преступника передали полиции.

Ранее в этот день Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что в Хакасии убили семью из пяти человек. В ведомстве отметили, что тела хозяйки дома, его супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в селе Джирим. На телах присутствовали колото-резаные ранения.

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