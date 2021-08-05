В Хакасии убили семью из пяти человек. Об этом в четверг, 5 августа, сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Тела хозяйки дома, его супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в селе Джирим. На телах присутствовали колото-резаные ранения, пишет сайт kp.ru.

Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство двух или более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии, уточняет телеканал «360».

Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района 1985 года рождения, пишет RT. В прошлый раз он зарезал двух женщин и отсидел 18 лет. Меньше месяца назад он освободился. Как пишет НСН, мужчина пытался проникнуть и в другие дома, однако двери были заперты.

По данным РЕН ТВ, задержать его удалось благодаря местным жителям, которые сбили его на машине.

Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. Мотивы предполагаемого убийцы устанавливаются, пишет «Федеральное агентство новостей».

4 августа сообщалось, что сожитель убил россиянку в Испании и попытался сжечь тело. Мужчина был задержан.