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Подозреваемый в убийстве семьи в Хакасии признал вину

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Подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии Федор Панов признался в содеянном преступлении. Об этом сообщили в пятницу, 6 августа, в региональном управлении СК.

«Задержанный 35-летний мужчина допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса он дал признательные показания о совершенных им убийствах», — рассказала пресс-секретарь СК по Хакасии Юлия Арбузова.

«Некая халатность»: в Хакасии бывший заключенный убил семью из пяти человек
Обезвредить его помогли местные жители

Отмечается, что Панову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. а, в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

В настоящее время следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

В то же время, в МВД выяснили, что после отбытия 18 лет за аналогичное преступление Панов обманул сотрудников ФСИН и предоставил им ложный адрес своей прописки и места дальнейшего проживания в Омске.

В ведомстве добавили, что после освобождения фигурант не встал на учет в соответствующие органы, поэтому правоохранители начали устанавливать его местонахождение, однако так его и не нашли.

Региональное УМВД проведет проверку действий должностных лиц и, если будет установлена вина, привлечет их к ответственности.

Об убийстве семьи из пяти человек стало известно 5 августа. Тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в Джириме. Панов был задержан благодаря местным жителям, которые сбили его на машине.

Жительница села Джирим в Хакасии рассказала, что местное население боялось Федора Панова. При этом другая жительница села сообщила о том, что между мужчиной, который зарезал семью и дочерью погибших были романтические отношения. По данным источника РЕН ТВ, это могло стать мотивом убийства.

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