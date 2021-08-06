В Хакасии возбудили уголовное дело о халатности после убийства семьи

Прокуратура Ширинского района Республики Хакасия провела проверку по сообщению о гибели пяти человек в селе Джирим, в том числе несовершеннолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело о халатности.

В ходе проверки прокуроры установили, что должностные лица ОМВД России по Ширинскому району при получении информации о прибытии на поднадзорную территорию ранее судимого 35-летнего жителя Ширинского района, который в настоящее время обвиняется в совершении убийства 5 человек, не направили соответствующее уведомление начальнику территориального отдела полиции. Кроме того, не были приняты меры к установлению оснований для постановки на профилактический учет и не была организована индивидуальная профилактическая работа.

По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Ширинского района.

Подозреваемого арестовали ранее в этот же день. Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух и более лиц и малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Об убийстве семьи из пяти человек стало известно 5 августа. Тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата мужа без признаков жизни обнаружили на территории домовладения в Джириме.

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