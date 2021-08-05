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Суд арестовал напавшего на женщину-пристава в Выборге

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Выборгский городской суд в Ленинградской области арестовал мужчину, который напал на заместителя районного прокурора в местном кафе «Папарацци». Об этом в четверг, 5 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Валерия Кожухаря отправили в СИЗО на два месяца. При этом на скамье подсудимых оказалась и хозяйка заведения Ариадна Бессонова, которая также участвовала в нападении на прокурора. Ее суд отправил под домашний арест.

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О том, что заместителя Выборгского городского прокурора избили в кафе «Папарацци» следователи сообщили накануне. Нападение произошло, когда она пришла в заведение с проверкой. По данным следствия, прокурора атаковали двое человек с целью воспрепятствования выполнения ею своих должностных обязанностей. Они нанесли должностному лицу множественные удары руками и ногами по телу.

При этом РЕН ТВ уточнял, что прокурор пришла в заведение после того, как одна из официанток пожаловалась на невыплату зарплаты. Кроме того, поступила информация о том, что алкоголь в заведении разливает 16-летний подросток.

Когда сотрудница надзорного ведомств подошла к барной стойке, за которой пряталась несовершеннолетия девушка, прокурора начали отталкивать. После этого женщину повалили на пол и начали избивать руками и ногами.

По факту случившего в отношении нападавших было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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